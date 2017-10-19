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Новости. Общество
07:15, 19 Октября 2017

Вице-спикер ГосДумы не поддерживает инициативу депутатов из Карелии разрешить россиянам рубить елки на Новый год

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Вице-спикер Госдумы Ольга Тимофеева, комментируя предложение разрешить гражданам самостоятельно вырубать елки на Новый год, выступила за сохранение леса и компенсацию вырубки новыми деревьями, пишут РИА Новости.

В четверг Законодательное собрание Карелии рассмотрит инициативу разрешить россиянам самостоятельно рубить елки на Новый год, после чего соответствующие поправки к Лесному кодексу планируется внести в Госдуму, сообщил РИА Новости в среду автор законопроекта, депутат от фракции ЛДПР Алексей Орлов. Парламентарий заметил, что сейчас "вырубка елей гражданами запрещена, что иногда толкает их на преступления, если в районе нет предпринимателей, которые торгуют новогодними елями, или юрлиц, заключающих договоры такой купли-продажи".

У вице-спикера Госдумы Ольги Тимофеевой иное мнение о вырубках. По ее словам, сегодня все законодательство Госдумы направлено именно на сохранение лесов.

"Я все равно сегодня стою на страже экологии. И я сторонник того, что вырубка должна проходить только в экстренных случаях. Только если есть вынужденная необходимость вырубки леса, если это больное дерево, поврежденное дерево. И все-таки сторонник — если вырубил, то посадил. Пока эту инициативу не могу ни поддержать, ни сказать "да" или "против", потому что я сегодня выступаю за сохранение леса, это наши легкие", — сказала Тимофеева РИА Новости.

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