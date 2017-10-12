14:00, 12 Октября 2017
Визовый центр в Петрозаводске изменит часы работы
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Время обслуживания клиентов сократится на час.
Как сообщило консульство Финляндии в Петрозаводске, с 16 октября поменяется время работы визового центра, расположенного по адресу: ул. Гоголя, д. 6.
Со следующего понедельника подать документы на визу и получить паспорта можно будет с понедельника по пятницу с 9.00 до 16.00. Ранее клиентов обслуживали до 17.00.
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