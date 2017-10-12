Визовый центр в Петрозаводске изменит часы работы

Время обслуживания клиентов сократится на час.

Как сообщило консульство Финляндии в Петрозаводске, с 16 октября поменяется время работы визового центра, расположенного по адресу: ул. Гоголя, д. 6.

Со следующего понедельника подать документы на визу и получить паспорта можно будет с понедельника по пятницу с 9.00 до 16.00. Ранее клиентов обслуживали до 17.00.