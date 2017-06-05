Визу в Финляндию стали оформлять еще дольше

Когда ситуация стабилизируется – неизвестно.

Сроки оформления финской визы по-прежнему идут вразрез с Визовым кодексом ЕС, сообщает fontanka.fi. Готовый шенген при подаче заявления на этой неделе (5-9 июня) можно будет получить только через 37-39 дней, тогда как рекомендуемое Евросоюзом время рассмотрения визового заявления - 10, максимум 30 рабочих дней.

Например, если вы подадите документы на визу 5 июня, то виза будет готова только 12 июля, при подаче 9 июня визу получите 18 июля.

Генконсульство Финляндии не гарантирует выдачу визы именно в этот срок. Кроме того, диппредставительство и региональные визовые центры будут закрыты 12 июня.

Как ранее писала "Фонтанка.fi", срок оформления финского шенгена растянулся до месяца из-за большого наплыва визовых заявлений и нехватки работников визового отдела. В диппредставительстве пока затрудняются сказать, когда ситуация стабилизируется, - рассмотрения ожидают около 50 тысяч заявлений, в день их поступает 3-4 тысячи, а обрабатывать ежедневно успевают 2-3 тысячи.