Вкладчики "Югры" могут потерять 75 миллиардов рублей

Эксперты считают, что банк открывал неучтенные вклады, по которым трудно вернуть деньги.

Объем неучтенных вкладов в банке "Югра" может оцениваться в сумму до 75 млрд рублей. Об этом "Известиям" сообщил собственный источник, знакомый с ходом проверки банка.

Испытывающие трудности кредитные организации открывают неучтенные депозиты, когда регулятор ограничивает их в привлечении средств населения — это делается для того, чтобы скрыть их в отчетности. По данным вкладам физическим лицам очень сложно получить страховое возмещение.

Банк России официально сообщил, что на данном этапе не нашел в "Югре" неучтенных вкладчиков, но достоверно об этом можно будет судить по итогам проверки, которую проведет временная администрация.

Эксперты, на которых ссылаются "Известия", заявили, что признаки "забалансовых" вкладов в случае с "Югрой" есть, а если их объем действительно достигает 75 млрд рублей, то банк вряд ли сохранит лицензию.

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