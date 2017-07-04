Включение трех районов Карелии в Арктическую зону – "обычные популистские манипуляции"

Радоваться или нет тому, что три района Карелии включены в Арктическую зону, рассуждал журналист и блогер Евгений Белянчиков.

- Не могу не вспомнить и про другие веселые законодательные маневры и манипуляции, рассчитанные больше на неосведомленную публику, написал Евгений Белянчиков.

Например, сразу три карельских района отныне вошли в Арктическую зону. Президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ. Осчастливлены Беломорский, Лоухский и Кемский районы.

Подразумевается, что это решение позволит улучшить их социально-экономическое положение и качество жизни населения. Еще что-то говорится про новые импульсы. И вот сейчас, видимо, можно радоваться и кричать "Эх, заживем!"

Только радоваться не хочется, потому что все эти манипуляции из той же серии, что и изменение часовых поясов, смена милиции на полицию и так далее. Как на бумаге не пиши "миллион", миллион не появится. Сколько лет у нас платят так называемые "северные"? Сколько уже их отменой нас пугают? А потом героически отстаивают. Много лет. И что зарплаты в Карелии сильно больше, чем в соседней Ленинградской области или еще где южнее?

В общем, перед нами обычные популистские манипуляции, которые никакого импульса не дадут нашим северным районам. Что им даст импульс, так это оживление экономики, появление успешно работающих, а не выживающих предприятий с новыми рабочими местами. А Арктика это будет или Антарктида – никакой разницы.

Кстати, из этой же серии переливания языком из пустого в порожнее – болтовня вокруг придания Петрозаводску статуса столицы.

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