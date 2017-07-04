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Новости. Политика
08:10, 04 Июля 2017

Включение трех районов Карелии в Арктическую зону – "обычные популистские манипуляции"

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Радоваться или нет тому, что три района Карелии включены в Арктическую зону, рассуждал журналист и блогер Евгений Белянчиков.

- Не могу не вспомнить и про другие веселые законодательные маневры и манипуляции, рассчитанные больше на неосведомленную публику, написал Евгений Белянчиков.

Например, сразу три карельских района отныне вошли в Арктическую зону. Президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ. Осчастливлены Беломорский, Лоухский и Кемский районы.

Подразумевается, что это решение позволит улучшить их социально-экономическое положение и качество жизни населения. Еще что-то говорится про новые импульсы. И вот сейчас, видимо, можно радоваться и кричать "Эх, заживем!"

Только радоваться не хочется, потому что все эти манипуляции из той же серии, что и изменение часовых поясов, смена милиции на полицию и так далее. Как на бумаге не пиши "миллион", миллион не появится. Сколько лет у нас платят так называемые "северные"? Сколько уже их отменой нас пугают? А потом героически отстаивают. Много лет. И что зарплаты в Карелии сильно больше, чем в соседней Ленинградской области или еще где южнее?

В общем, перед нами обычные популистские манипуляции, которые никакого импульса не дадут нашим северным районам. Что им даст импульс, так это оживление экономики, появление успешно работающих, а не выживающих предприятий с новыми рабочими местами. А Арктика это будет или Антарктида – никакой разницы.

Кстати, из этой же серии переливания языком из пустого в порожнее – болтовня вокруг придания Петрозаводску статуса столицы.

Подробнее читайте здесь.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Варвара
2017-07-04 10:46:06
Очень красивая фотография атмосферная насыщенная кислородом!
Zim
2017-07-04 10:03:39
По итогам совещаний, посвященных развитию Арктики, одно из которых 14 июня в Сабетте проводил первый вице-премьер Дмитрий Рогозин, а второе – 16 июня, провел премьер Дмитрий Медведев, решено сократить финансирование соответствующей госпрограммы с 209 млрд до 12 млрд рублей. Об этом сегодня пишет РБК.
Стратегическая госпрограмма по развитию Арктики, создание которой курирует Минэкономразвития, задумывалась как масштабный проект развития региона. Ведомство просило выделить на ее реализацию до 2020 года 209 млрд рублей, говорил в конце января заместитель министра экономического развития Александр Цыбульский. Но по итогам ряда совещаний с участием вице-премьера Дмитрия Рогозина (курирует вопросы развития Арктики) расходы сократили вчетверо — до 50,9 млрд рублей. А по итогам еще двух совещаний — выездного заседания госкомиссии по развитию Арктики в порту Сабетта на Ямале 14 июня и последовавшего за ним совещания под руководством премьера Дмитрия Медведева 16 июня — сумму расходов на развитие Арктики решили сократить еще больше — до 12 млрд рублей.
Больше половины урезанной программы — 7 млрд рублей из 12 млрд – будет израсходовано на проектирование и строительство ледостойкой дрейфующей платформы «Северный полюс» для «Росгидромета», подконтрольного Минприроды. Эта платформа предназначена для полярных исследований, в том числе в области метеорологии и движения льдов. Создание ледостойкой платформы для научной работы в Арктике потребует не менее 6 млрд рублей, говорил 18 мая министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской.
Еще 25% программы (3 млрд рублей) решено направить на модернизацию Жатайской верфи в Якутии на реке Лене — для строительства новых и ремонта изношенных судов речного флота. Этот флот используется в том числе для перевозки грузов в рамках «северного завоза», а верфь принадлежит Ленскому речному пароходству. Общая сумма проекта оценивается в 5,5 млрд рублей, сказал зампред правительства Якутии Алексей Стручков.
Еще 1 млрд рублей планируется предоставить Росгвардии на мероприятия по обеспечению антитеррористической безопасности в Арктике. Остальные статьи расходов урезанной программы выглядят значительно скромнее. Курчатовскому институту планируется выделить 300 млн рублей на подъем со дна и ликвидацию затонувших объектов с радиоактивными отходами в Арктике, включая якорные отсеки судов. Минстрой получит 200 млн рублей на «исследования вечномерзлых грунтов в условиях хозяйствования». Эти исследования необходимы, чтобы понимать, как возводить жилые и промышленные постройки в Арктике на сваях, как долго простоит здание и что делать для его ремонта, если грунты начинают подтапливаться. Остальные средства будут распределены среди различных ведомств, например Минэкономразвития получит около 300 млн рублей на исследовательские и экономические программы.
Самые крупные и дорогостоящие проекты, такие как атомный ледокол «Лидер», строительство которого оценивалось примерно в 80 млрд рублей, так и не получил пока бюджетных средств и не попал в текущую редакцию программы развития Арктики. Проект строительства природоохранных и исследовательских судов для арктического шельфа, согласованный в прежней версии арктической программы, также пока попал под нож. «Мы не теряем надежды отстоять финансирование на строительство этих судов, и отправили в правительство и Минэкономразвития письма с соответствующим обоснованием. В случае если суда вернут в программу, ее размер может вырасти с текущих 12 млрд рублей еще на 3,1 млрд руб. Текущие суда уже пришли в ветхое состояние и нуждаются в замене», — рассказал источник в Минприроды.
На пресс-конференции в Пекине в середине мая президент Владимир Путин сказал, что часть проектов в Арктике приходится переносить из-за недостатка бюджетного финансирования. «Бюджетных денег никогда ни на что не хватает, но бюджетное финансирование — не панацея от всех бед, не является главным инструментом экономического развития», — подчеркнул он, добавив, что ряд проектов в Арктике могут быть «сдвинуты чуть-чуть вправо».
Зато на военные цели в Арктике, для Минобороны, планируется выделить 34 млрд рублей.
grigorjev
2017-07-04 09:34:27
К этому добавлю. Карелия теряет национальную самобытность. Почти все потеряла. Знают местные, знает Москва. Никто ничего не делает. Государственная власть бездействует. Результат такой, что республику надо ликвидировать. Кому лучше будет? Никому.
Горожанин
2017-07-04 08:43:11
Трудно возразить, все так
User
2017-07-04 08:34:23
Манипуляции - основа наперстков, кэп! И 86% поддерживают лохотрон.

"Покуда есть на свете дураки,
Обманом жить нам, стало быть, с руки."(с)
deep
2017-07-04 08:30:50
Я писал уже по поводу северных и арктических: не надо мутить сознание перед выборами и манипулировать. Если хотите действительно проявить заботу о северянах, а не позорить себя трепом, то открывайте на каждого, начиная от младенца и кончая стариком, лицевой счёт, на который ФЕДЕРАЛЬНЫЙ бюджет ежемесячно перечисляет деньги. Это деньги, как людям живущим на Севере на дополнительные: питание, одежду, лечение, ЖКХ и далее. Повторюсь: за счёт федерального бюджета, а не за счёт РАБОТОДАТЕЛЯ, как сейчас.
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