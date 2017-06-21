Владельца фирмы "Ягоды Карелии" Самохвалова будут судить за мошенничество

Прокурор Костомукши утвердил и направил в суд обвинительное заключение по головному делу о мошенничестве в отношении владельца фирмы "Ягоды Карелии" Ивана Самохвалова.

По данным МВД, Самохвалов на протяжении двух лет находился в международном розыск, в феврале 2017 года его экстрадировали из Германии.

В ходе следствия установлено, что в 2010-2012 годах предприниматель совершил мошеннические действия в крупном размере, обманув представителей налоговых органов, предоставив последним поддельные документы по приобретению техники у "фирмы-однодневки". Так он обеспечил себе право на незаконное возмещение НДС из бюджета России налога в сумме более 600 тыс. рублей.

В следственной части СУ МВД по Республике Карелия в феврале 2015 года по данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере". В августе 2015 года находившийся под следствием обвиняемый скрылся от органов предварительного следствия, покинув Россию.

По запросу правоохранительных органов обвиняемый был объявлен в международный розыск по каналам Интерпола. В ноябре 2016 года он был задержан в одном из аэропортов Германии, после чего экстрадирован на территорию России.

В целях возмещения ущерба органами следствия был наложен арест на имущество обвиняемого. Обвиняемый полностью признал свою вину в совершении указанного преступления и добровольно возместил причиненный ущерб.