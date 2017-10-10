Владельцы собак в Петрозаводске раздражают посетителей Беличьего острова
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Горожане, гуляющие по парку Беличий остров, жалуются на владельцев собак, которые вместе со своими питомцами оставляют много мусора на тропинках парка.
Об этом сообщила глава Петрозаводска Ирина Мирошник на городской планерке в мэрии.
«Горожане, которые гуляют по парку Беличий остров, жалуются на владельцев собак, которые выгуливают там своих питомцев на дорожках. Происходит загрязнение этих дорожек.
Меры административного воздействия применить сложно в таких ситуациях, поэтому мы идем по такому пути профилактики ситуаций»,- сказала Мирошник.
По словам мэра Петрозаводска, городские власти ведут разъяснительную работу с хозяевами животных, касающуюся особенностей выгула их питомцев.
Также, как заявила Мирошник, в администрации карельской столицы обсуждается вопрос организации площадки для выгула собак.
Парк «Беличий остров» находится в Петрозаводске, в микрорайоне Кукковка и представляет собой участок елового леса, в котором обитают белки.
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