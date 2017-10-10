Владельцы собак в Петрозаводске раздражают посетителей Беличьего острова

Горожане, гуляющие по парку Беличий остров, жалуются на владельцев собак, которые вместе со своими питомцами оставляют много мусора на тропинках парка.

Об этом сообщила глава Петрозаводска Ирина Мирошник на городской планерке в мэрии.

«Горожане, которые гуляют по парку Беличий остров, жалуются на владельцев собак, которые выгуливают там своих питомцев на дорожках. Происходит загрязнение этих дорожек.

Меры административного воздействия применить сложно в таких ситуациях, поэтому мы идем по такому пути профилактики ситуаций»,- сказала Мирошник.

По словам мэра Петрозаводска, городские власти ведут разъяснительную работу с хозяевами животных, касающуюся особенностей выгула их питомцев.

Также, как заявила Мирошник, в администрации карельской столицы обсуждается вопрос организации площадки для выгула собак.

Парк «Беличий остров» находится в Петрозаводске, в микрорайоне Кукковка и представляет собой участок елового леса, в котором обитают белки.