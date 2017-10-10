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Новости. Общество
08:05, 10 Октября 2017

Владельцы собак в Петрозаводске раздражают посетителей Беличьего острова

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Горожане, гуляющие по парку Беличий остров, жалуются на владельцев собак, которые вместе со своими питомцами оставляют много мусора на тропинках парка.

 

Об этом сообщила глава Петрозаводска Ирина Мирошник на городской планерке в мэрии.

«Горожане, которые гуляют по парку Беличий остров, жалуются на владельцев собак, которые выгуливают там своих питомцев на дорожках. Происходит загрязнение этих дорожек. 
Меры административного воздействия применить сложно в таких ситуациях, поэтому мы идем по такому пути профилактики ситуаций»,- сказала Мирошник.

По словам мэра Петрозаводска, городские власти ведут разъяснительную работу с хозяевами животных, касающуюся особенностей выгула их питомцев.

Также, как заявила Мирошник, в администрации карельской столицы обсуждается вопрос организации площадки для выгула собак.

Парк «Беличий остров» находится в Петрозаводске, в микрорайоне Кукковка и представляет собой участок елового леса, в котором обитают белки.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Владимир
2017-10-10 08:16:10
Это замечательное для отдыха людей место фактически захвачено собаками и их хозяевами. Гадят, многие выводят питомцев без намордников, за собой не убирают, собаки гоняются за белками и облаивают людей (собаки же не виноваты, у них природа такая, но у них есть хозяева). Нормативных актов для поддержания порядка достаточно. Пора бы и власть употребить. Если она есть.
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