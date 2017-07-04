16:53, 04 Июля 2017
Владимир Путин собирается в Финляндию
По теме
Загрузка...
Президент РФ Владимир Путин примет участие в торжествах по случаю 100-летия независимости Финляндии, сообщает Yle.
По информации издания, Владимир Путин посетит город Савонлинна. Визит намечен на 27 июля.
"В этот день на Оперном фестивале Савонлинна будет выступать Большой театр, который исполнит оперу Петра Чайковского "Иоланта", - отмечает Yle.
По теме
Выбор читателей
03.07.2017, 09:44
30.06.2017, 06:40
29.06.2017, 20:20
01.07.2017, 14:56
Аналитика
Сегодня 10:36
Политкухня
Вот уже полтора года в Петрозаводском городском суде рассматривается уголовное дело "Петропита" - вспоминаем, как оно развивалось.
03.07.2017 11:58
03.07.2017 09:44
30.06.2017 08:08
Чтиво
Сегодня 12:03
Личное мнение
О нововведениях, касающихся мотоциклов и "шипов", рассказала заместитель председателя КРА "За безопасность дорожного движения" Жанна Беляева.
03.07.2017 17:06
30.06.2017 11:11
30.06.2017 09:42
Медиа
03.07.2017 16:55
Опрос
Какую часть ваших доходов вы тратите на оплату "коммуналки"?
Комментарии