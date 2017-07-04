Владимир Путин собирается в Финляндию

Президент РФ Владимир Путин примет участие в торжествах по случаю 100-летия независимости Финляндии, сообщает Yle.

По информации издания, Владимир Путин посетит город Савонлинна. Визит намечен на 27 июля.

"В этот день на Оперном фестивале Савонлинна будет выступать Большой театр, который исполнит оперу Петра Чайковского "Иоланта", - отмечает Yle.