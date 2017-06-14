08:36, 14 Июня 2017
Власти готовы помочь бизнесу в Карелии перейти на более дешевую электроэнергию
По теме
Загрузка...
Правительство Карелии готово помочь предпринимателям добиться снижения затрат на электроэнегию.
Об этом сообщил премьер-министр Карелии Александр Чепик на встрече с представителями Союза промышленников и предпринимателей и Торгово-промышленной палаты республики, пишет деловая интернет-газета "Вести Карелии".
Предприниматели вновь напомнили о том, о чем представители бизнеса говорят на всех встречах с представителями властей: тарифы на электроэнергию для бизнеса в Карелии самые высокие на Северо-Западе России. Это увеличивает себестоимость и снижает конкурентноспособность карельской продукции.
Подробнее читайте здесь.
Выбор читателей
09.06.2017, 11:26
13.06.2017, 13:23
13.06.2017, 10:40
07.06.2017, 16:08
07.06.2017, 09:25
Аналитика
13.06.2017 12:48
Политкухня
В Карелии выборы главы республики будут проводиться после 15-летнего перерыва. Что принципиально новое ждет избирателей?
13.06.2017 10:40
09.06.2017 11:26
08.06.2017 11:10
07.06.2017 11:52
Чтиво
13.06.2017 13:28
Личное мнение
Главные события недели в обзоре журналиста и блогера Евгения Белянчикова.
09.06.2017 14:57
08.06.2017 10:17
06.06.2017 10:58
Медиа
13.06.2017 12:13
Афиша
В театрах (1)
Концерты завтра (1)
детям
В кинотеатрах (10)
детям
Опрос
Пойдете ли вы на выборы главы Карелии?
Комментарии