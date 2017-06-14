Власти готовы помочь бизнесу в Карелии перейти на более дешевую электроэнергию

Правительство Карелии готово помочь предпринимателям добиться снижения затрат на электроэнегию.

Об этом сообщил премьер-министр Карелии Александр Чепик на встрече с представителями Союза промышленников и предпринимателей и Торгово-промышленной палаты республики, пишет деловая интернет-газета "Вести Карелии".

Предприниматели вновь напомнили о том, о чем представители бизнеса говорят на всех встречах с представителями властей: тарифы на электроэнергию для бизнеса в Карелии самые высокие на Северо-Западе России. Это увеличивает себестоимость и снижает конкурентноспособность карельской продукции.

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