Власти Карелии готовы расширить бизнесу возможности льготного выкупа земли

Госкомитет по управлению государственным имуществом Карелии подготовит законопроект о расширении списка видов бизнеса, для которых будет разрешен выкуп арендованных земельных участков по льготным ставкам.

Об этом руководитель Госкомимущества Дмитрий Родионов сообщил на встрече с предпринимателями, посвященной вопросам земельно-имущественных отношений.

Участники встречи высказали недовольство тем, что в Карелии, в отличие от соседних регионов, предприниматели не могут выкупать землю за 10-15% от кадастровой стоимости, пишут "Вести Карелии".

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