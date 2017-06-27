15:40, 27 Июня 2017
Власти Карелии хотят при госзакупках применить опыт дореволюционной России
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В правительстве Карелии рассматривают возможность инициирования изменений в федеральном законодательстве, которые позволят при заключении госконтрактов отдавать преимущество местным предпринимателям.
Об этом сообщила заместитель председателя госкомитета по управлению госимуществом и организации закупок Карелии Елена Игнатенкова.
В докладе об основах контрактной системы в сфере закупок она провела подробный экскурс в историю государственных закупок в Российской империи со времен Ивана Грозного и отметила, что некоторые достижения тех времен можно было бы воплотить в современной России.
Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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