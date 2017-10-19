Власти Карелии исключат представителей "не тех профессий" из получателей бесплатной земли
По теме
Парламент Карелии готовит поправки к закону о выделении бесплатных земельных участков специалистам на селе, чтобы исключить из него представителей тех профессий, которые не относятся к социально значимым.
Об этом сообщила сегодня на заседании Законодательного собрания председатель парламентского комитета по экономической политике и налогам Лариса Жданова.
"У нас на комитете возникла дискуссия, инициированная местным самоуправлением. Она касалась того, представители каких профессий имеют право получать земельные участки на селе. Поэтому я обращаюсь к своим коллегам, чтобы они в своих округах переговорили с местной властью и вносили поправки в данный законопроект", - сообщила депутат.
Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
Комментарии