Власти Карелии исключат представителей "не тех профессий" из получателей бесплатной земли

Парламент Карелии готовит поправки к закону о выделении бесплатных земельных участков специалистам на селе, чтобы исключить из него представителей тех профессий, которые не относятся к социально значимым.

Об этом сообщила сегодня на заседании Законодательного собрания председатель парламентского комитета по экономической политике и налогам Лариса Жданова.

"У нас на комитете возникла дискуссия, инициированная местным самоуправлением. Она касалась того, представители каких профессий имеют право получать земельные участки на селе. Поэтому я обращаюсь к своим коллегам, чтобы они в своих округах переговорили с местной властью и вносили поправки в данный законопроект", - сообщила депутат.

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