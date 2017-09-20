Власти Карелии нашли решение, как продавать земельные участки без кадастровой стоимости

Правительство Карелии предлагает рассчитывать цену земельных участков, у которых не определена кадастровая стоимость, исходя из рыночной стоимости.

Об этом говорится в проекте поправок к закону "О некоторых вопросах регулирования земельных отношений", который поступил в Законодательное собрание Карелии.

"Проектом закона предлагается установить возможность в случае отсутствия кадастровой стоимости земельного участка определять цену земельного участка при заключении договора купли-продажи без проведения торгов и размер арендной платы за земельные участки, предоставленные в аренду без торгов как выраженный в рублях процент рыночной стоимости земельного участка, определяемой в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности", - сказано в пояснительной записке к законопроекту.

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