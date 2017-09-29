11:56, 29 Сентября 2017
Власти Карелии не сумели освоить деньги, выделенные на приоритетные проекты
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Органы власти Карелии, ответственные за выполнение приоритетных проектов социально-экономического развития в 2017 году, не выполняют план по их финансированию и достижению целевых показателей.
Это следует из заключения Контрольно-счетной палаты Республики Карелия о результатах мониторинга реализации на территории республики приоритетных проектов и программ за I полугодие 2017 года.
Подробнее читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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