Власти Карелии не сумели освоить деньги, выделенные на приоритетные проекты

Органы власти Карелии, ответственные за выполнение приоритетных проектов социально-экономического развития в 2017 году, не выполняют план по их финансированию и достижению целевых показателей.

Это следует из заключения Контрольно-счетной палаты Республики Карелия о результатах мониторинга реализации на территории республики приоритетных проектов и программ за I полугодие 2017 года.

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