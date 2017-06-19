Власти Карелии не сумели потратить 107 млн рублей из федерального бюджета

В 2016 году Карелия вернула остатки субсидий, субвенций и иных межбюджетных "целевых" трансфертов в федеральный бюджет на сумму более 107,6 млн рублей.

Об этом говорится в заключении Контрольно-счетной палаты РК на годовой отчет Минфина республики об исполнении регионального бюджета.

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