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09:50, 19 Июня 2017

Власти Карелии не сумели потратить 107 млн рублей из федерального бюджета

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В 2016 году Карелия вернула остатки субсидий, субвенций и иных межбюджетных "целевых" трансфертов в федеральный бюджет на сумму более 107,6 млн рублей.

Об этом говорится в заключении Контрольно-счетной палаты РК на годовой отчет Минфина республики об исполнении регионального бюджета.

Подробнее читайте в материале "Вестей Карелии".

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Комментарии

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баян
2017-06-19 10:10:43
даже по назначению не могут или не хотят потратить бюджетные деньги знают что за это можно под статью попасть может больше умных людей будет
Гарик
2017-06-19 10:08:18
Доиграются деятели ,минфин РФ перекроет им финансирование , с таким осваинием средств
User
2017-06-19 10:02:46
Шо, опять?! И ответственных нет?
majan
2017-06-19 10:18:11
User,
Просто откат вернули.
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