Власти Карелии обеспокоены алкоголизацией населения
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Алкоголизм оказывает существенное негативное влияние на генофонд нации, заявила министр здравоохранения Карелии Ольга Лазаревич.
Как сказала министр здравоохранения Карелии Ольга Лазаревич на заседании правительства, по итогам 2016 года в Карелии впервые зарегистрировано 508 случаев хронического алкоголизма, что на 7% ниже показателя предыдущего года. Среднее значение данного показателя превышено в шести районах Карелии: Кондопожском, Сегежском, Пряжинском, Прионежском, Сортавальском, Калевальском.
В частности, на конец 2016 года на диспансерном учете состоят два подростка от 15 до 17 лет (в Петрозаводске и в Сегежском районе).
Министр отметила, что рост алкогольных синдромов свидетельствует об утяжелении заболевания "хронический алкоголизм" и об увеличении потребления алкоголя.
Вклад алкоголя в общую смертность в Карелии в 2016 году составил менее 1%, пояснила она.
"Алкоголизм как никакое другое заболевание имеет широкий спектр социальных последствий, затрагивающих самого пациента, его близкого окружение, общество в целом. Ущерб от алкоголизма огромен: распадаются семьи, растает преступность, сокращается продолжительность жизни, снижается интеллектуальный уровень общества. Кроме того, алкоголизм оказывает существенное негативное влияние на генофонд нации", - сказала министр.
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