Власти Карелии обеспокоены алкоголизацией населения

Алкоголизм оказывает существенное негативное влияние на генофонд нации, заявила министр здравоохранения Карелии Ольга Лазаревич.

Как сказала министр здравоохранения Карелии Ольга Лазаревич на заседании правительства, по итогам 2016 года в Карелии впервые зарегистрировано 508 случаев хронического алкоголизма, что на 7% ниже показателя предыдущего года. Среднее значение данного показателя превышено в шести районах Карелии: Кондопожском, Сегежском, Пряжинском, Прионежском, Сортавальском, Калевальском.

В частности, на конец 2016 года на диспансерном учете состоят два подростка от 15 до 17 лет (в Петрозаводске и в Сегежском районе).

Министр отметила, что рост алкогольных синдромов свидетельствует об утяжелении заболевания "хронический алкоголизм" и об увеличении потребления алкоголя.

Вклад алкоголя в общую смертность в Карелии в 2016 году составил менее 1%, пояснила она.

"Алкоголизм как никакое другое заболевание имеет широкий спектр социальных последствий, затрагивающих самого пациента, его близкого окружение, общество в целом. Ущерб от алкоголизма огромен: распадаются семьи, растает преступность, сокращается продолжительность жизни, снижается интеллектуальный уровень общества. Кроме того, алкоголизм оказывает существенное негативное влияние на генофонд нации", - сказала министр.