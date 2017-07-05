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Новости. Общество
10:47, 05 Июля 2017

Власти Карелии обеспокоены алкоголизацией населения

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Алкоголизм оказывает существенное негативное влияние на генофонд нации, заявила министр здравоохранения Карелии Ольга Лазаревич.

Как сказала министр здравоохранения Карелии Ольга Лазаревич на заседании правительства, по итогам 2016 года в Карелии впервые зарегистрировано 508 случаев хронического алкоголизма, что на 7% ниже показателя предыдущего года. Среднее значение данного показателя превышено в шести районах Карелии: Кондопожском, Сегежском, Пряжинском, Прионежском, Сортавальском, Калевальском.

В частности, на конец 2016 года на диспансерном учете состоят два подростка от 15 до 17 лет (в Петрозаводске и в Сегежском районе).

Министр отметила, что рост алкогольных синдромов свидетельствует об утяжелении заболевания "хронический алкоголизм" и об увеличении потребления алкоголя.

Вклад алкоголя в общую смертность в Карелии в 2016 году составил менее 1%, пояснила она.

"Алкоголизм как никакое другое заболевание имеет широкий спектр социальных последствий, затрагивающих самого пациента, его близкого окружение, общество в целом. Ущерб от алкоголизма огромен: распадаются семьи, растает преступность, сокращается продолжительность жизни, снижается интеллектуальный уровень общества. Кроме того, алкоголизм оказывает существенное негативное влияние на генофонд нации", - сказала министр.

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