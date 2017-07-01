Власти Карелии объявили о разрешении конфликта между жителями и бизнесменами в охотхозяйстве "Черные камни"

Противостояние длилось более двух лет и закончилось примирением сторон после вмешательства главы региона Артура Парфенчикова.

Как сообщается на сайте карельского правительства, благодаря взаимодействию врио главы республики Артура Парфенчикова, депутатов Кааламского сельского поселения и общественников удалось разрешить конфликт в "Черных камнях".

После проведенных переговоров по поиску приемлемого решения 30 июня заявителями был отозван исполнительный лист по демонтажу ограждений охотничьего хозяйства «Черные камни» Сортавальского района. Между хозяйством «Черные камни» и заявителями было заключено мировое соглашение, согласно которому руководство предприятия обязуется прекратить дальнейшее строительство ограждения в лесу и демонтирует часть забора. Кроме того, охотхозяйство будет участвовать в решении социальных вопросов поселка Пуйккола, входящего в Кааламское сельское поселение.

Напомним, "история с забором" началась около двух лет назад, когда по периметру арендуемого базой отдыха участка появилось ограждение длиной 44 километра. Его установили для того, чтобы в соответствии с имеющимися разрешениями организовать полувольное содержание животных.

Жители расположенной поблизости деревни Пуйккола сочли себя ограниченными в территориальных правах (из-за забора они якобы лишились возможности собирать в лесу грибы и ягоды), трое из них подали в суд иск о нарушении статей Лесного кодекса и Конституции. Сортавальский городской, а затем Верховный суд поддержали местных. Последнее решение гласило, что ограждение должно быть демонтировано к ноябрю 2016 года.