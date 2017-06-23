Власти Карелии планируют ограничить число замов у руководителей бюджетных учреждений

Министерство финансов Карелии разрабатывает проект постановления правительства об установлении предельной численности заместителей руководителей бюджетных учреждений.

Это следует из плана работы Минфина по подготовке нормативно-правовых актов, опубликованного на сайте ведомства.

Согласно документу, работу над проектом постановления планируется провести до конца июня.

В пресс-службе министерства подтвердили, что такой проект находится в стадии подготовки.

"Проект по установлению предельной численности заместителей руководителей бюджетных учреждений находится в стадии разработки. В целях определения единых подходов в определении их численности прорабатываются возможные варианты", - сообщили в министерстве.

Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".