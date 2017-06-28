Власти Карелии планируют разрешить фермерам увеличить свои участки в 166 раз

Парламент Карелии принял к рассмотрению проект закона об увеличении предельного размера земельных участков для крестьянских (фермерских) хозяйств до 5 тысяч гектар.

Законопроект внесен врио главы Карелии Артуром Парфенчиковым.

Согласно тексту документа, в настоящее время фермерам выделяются участки площадью не более 30 гектар. Эту цифру предлагается увеличить в 166 раз – до 5 тысяч гектар.

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