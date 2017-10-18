11:33, 18 Октября 2017
Власти Карелии планируют увеличить прожиточный минимум пенсионеров в 2018 году
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Глава Карелии Артур Парфенчиков внес в парламент Карелии законопроект об увеличении прожиточного минимума пенсионеров в 2018 году до 8726 рублей.
"Предлагается установить прожиточный минимум пенсионера в Республике Карелия на 2018 год в размере 8726 рублей на основании потребительской корзины и данных об уровне потребительских цен на продукты питания", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.
В 2017 году размер прожиточного минимума пенсионеров в Карелии составлял 8593 рубля.
Несмотря на планируемое увеличение в 2018 году, эта сумма будет меньше, чем в 2016 году.
Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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