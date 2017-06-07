Новости. Общество
11:19, 07 Июня 2017

Власти Карелии рассказали об основных проблемах жителей республики

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В правительстве республики огласили итоги Дня единого приема граждан региона.

Об этом на заседании правительства Карелии рассказала руководитель администрации главы республики Татьяна Игнатьева.

По ее словам, 22 апреля в День единого приема граждан в правительство обратились 375 человек, также поступило 476 жалоб и вопросов.

Чаще всего жители Карелии жаловались на переселение из аварийного жилья, на проблемы с улучшением жилищных условий, на стоимость ЖКУ, дороги, медицинское обслуживание и лекарственное обеспечение

"Граждан интересовало принятие конкретных мер по их проблемам", - отметила Игнатьева.

Она добавила, что к 1 июня удалось в срочном порядке решить 13 вопросов, поступивших от населения.

Игнатьева отдельно подчеркнула, что зачастую в Карелии чиновники отвечают жителям казенным языком, которого простой человек не понимает.

"Они не понимают, что мы им говорим", - сказала Игнатьева.

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Комментарии

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User
2017-06-07 11:50:41
Чиновники и сами не понимают, что говорят. Им ведь главное сказать, а потом "либо осел сдохнет, либо падишах".
Старый дед щукарь
2017-06-07 11:46:21
Дак если говорить понятно не умеют это их проблема!
Гарик
2017-06-07 11:22:28
Может московский и бурятский диалект карелы не понимают??))
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