Власти Карелии рассказали об основных проблемах жителей республики

В правительстве республики огласили итоги Дня единого приема граждан региона.

Об этом на заседании правительства Карелии рассказала руководитель администрации главы республики Татьяна Игнатьева.

По ее словам, 22 апреля в День единого приема граждан в правительство обратились 375 человек, также поступило 476 жалоб и вопросов.

Чаще всего жители Карелии жаловались на переселение из аварийного жилья, на проблемы с улучшением жилищных условий, на стоимость ЖКУ, дороги, медицинское обслуживание и лекарственное обеспечение

"Граждан интересовало принятие конкретных мер по их проблемам", - отметила Игнатьева.

Она добавила, что к 1 июня удалось в срочном порядке решить 13 вопросов, поступивших от населения.

Игнатьева отдельно подчеркнула, что зачастую в Карелии чиновники отвечают жителям казенным языком, которого простой человек не понимает.

"Они не понимают, что мы им говорим", - сказала Игнатьева.