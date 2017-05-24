Власти Карелии рассмотрят возможность строительства сотовых вышек за счет бюджета

Депутаты парламента Карелии готовы совместно с правительством рассмотреть предложение сотовых операторов о централизованном строительстве за счет бюджета вышек связи в малонаселенных местностях.

Эта идея обсуждалась в парламенте Карелии на заседании "круглого стола" по вопросам развития сотовой связи, сообщают "Вести Карелии".

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