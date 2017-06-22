Власти Карелии решили, куда потратить 2 млрд. рублей, добавленных из федерального бюджета

Парламент Карелии сегодня принял изменения в законе о республиканском бюджете на 2017 год, согласно которым увеличены расходы на сумму более 2 млрд. рублей за счет дополнительных поступлений из федерального бюджета.

В законопроекте указаны статьи расходов, на которые планируется потратить эти деньги. Например, 794 млн. рублей пойдет на расселение аварийного жилья, 490 млн. рублей – на строительство Гоголевского моста.

Куда пойдут остальные деньги, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".