12:18, 22 Июня 2017
Власти Карелии решили, куда потратить 2 млрд. рублей, добавленных из федерального бюджета
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Парламент Карелии сегодня принял изменения в законе о республиканском бюджете на 2017 год, согласно которым увеличены расходы на сумму более 2 млрд. рублей за счет дополнительных поступлений из федерального бюджета.
В законопроекте указаны статьи расходов, на которые планируется потратить эти деньги. Например, 794 млн. рублей пойдет на расселение аварийного жилья, 490 млн. рублей – на строительство Гоголевского моста.
Куда пойдут остальные деньги, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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