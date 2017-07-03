14:55, 03 Июля 2017
Власти Карелии выставили пени на 40 млн рублей строителям жилья для переселенцев
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Сроки строительства жилья для граждан, проживающих в аварийных домах, затянуты, подрядчикам выставлены пени.
Невыполнение застройщиками своих обязательств- одна из серьезных проблем реализации программы переселения.
Из-за совокупности недоработок некоторых муниципалитетов и невыполнения двумя подрядными строительными организациями своих обязательств, в ряде районов республики не выполняются запланированные показатели по строительству домов, сообщают "Вести Карелии".
Подробнее читайте в материале издания.
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