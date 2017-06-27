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10:11, 27 Июня 2017

Власти Кемского района выплатят 25 тыс. рублей покусанным собаками детям

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Администрация Кемского района Карелии компенсирует детям моральный вред в связи с нападением бездомных собак по решению Верховного суда республики.

Ранее Кемский городской суд взыскал с администрации района в пользу двух детей в качестве компенсации морального вреда 20 тысяч рублей и 5 тысяч рублей. Власти с этим не согласились и обратились в Верховный суд республики.

Верховный суд  Карелии рассмотрел апелляционные жалобы районной администрации и подтвердил законность вынесенных судебных решений.

Суд указал на наличие причинно-следственной связи между бездействием ответчика по отлову безнадзорных собак и причинением страданий детям.

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