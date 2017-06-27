10:11, 27 Июня 2017
Власти Кемского района выплатят 25 тыс. рублей покусанным собаками детям
По теме
Загрузка...
Администрация Кемского района Карелии компенсирует детям моральный вред в связи с нападением бездомных собак по решению Верховного суда республики.
Ранее Кемский городской суд взыскал с администрации района в пользу двух детей в качестве компенсации морального вреда 20 тысяч рублей и 5 тысяч рублей. Власти с этим не согласились и обратились в Верховный суд республики.
Верховный суд Карелии рассмотрел апелляционные жалобы районной администрации и подтвердил законность вынесенных судебных решений.
Суд указал на наличие причинно-следственной связи между бездействием ответчика по отлову безнадзорных собак и причинением страданий детям.
По теме
Выбор читателей
21.06.2017, 14:42
23.06.2017, 11:42
24.06.2017, 11:25
21.06.2017, 14:51
23.06.2017, 16:03
26.06.2017, 16:38
Аналитика
Сегодня 10:03
Обществоведение
Заместитель генерального директора – директор филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" рассказал о борьбе компании с потерями электроэнергии в Карелии.
26.06.2017 15:44
23.06.2017 11:44
21.06.2017 16:20
21.06.2017 14:42
Чтиво
Сегодня 11:22
Личное мнение
Известный журналист и блогер Наталья Ермолина - о погоде красочно и с оптимизмом.
26.06.2017 14:23
23.06.2017 09:22
21.06.2017 12:47
Медиа
25.06.2017 19:55
Опрос
Считаете ли вы, что ограждения и металлоискатели повышают безопасность?
Комментарии