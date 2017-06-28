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13:07, 28 Июня 2017

Власти намерены отказываться от неэффективных инвестпрограмм

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И.о. заместителя премьер-министра правительства Карелии Оксана Чебунина рассказала о новой тарифной политике региона.

Врио главы Карелии Артур Парфенчиков поставил перед новой командой двойную задачу: оптимизировать затраты ресурсоснабжающих организаций так, чтобы они привели к снижению тарифа для потребителей. И в то же время уменьшить затраты бюджета Карелии на субсидирование тарифов.

"Как мы решаем данные задачи? Проведен предварительный аудит тех затрат, которые были включены в тариф на этот год. Уже часть решений по исключению необоснованных затрат проведено, то есть изменение тарифов уже произошло в мае. Очередное будет с 1 июля, то есть часть затрат мы исключаем из тарифов, что в конечном итоге приводит к снижению", - сказала Чебунина.

Также власти рассматривают возможность перевода затратных котельных на более дешевый вид топлива, или их закрытие с присоединением населенных пунктов к другим источникам теплоснабжения. Ведется работа с ФАС и Минэнерго по снижению федеральной составляющей в тарифе на электроэнергию.

"Работа идет трудная, переговоры идут на разных уровнях. Надеемся, что в течение ближайшего месяца или двух подвижки по федеральному центру произойдут", - сказала Карелии Оксана Чебунина.

В настоящее время новая команда анализирует инвестиционные программы, которые реализуются или будут реализовываться в регионе с точки зрения экономической эффективности.

"Если инвесторы пришли, вложили деньги, но нет никакого эффекта, а вложили деньги ради того, чтобы их вложить, то, конечно, мы от таких проектов будем отказываться", - сказал Чебунина.

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