Власти объяснили, что происходит с рейсами "Комет" до Заонежья

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Социальных рейсов скоростных судов до Шалы и Великой Губы этим летом не будет, а в Сенную Губу "Комета" пойдет не раньше конца июля.

Об этом сообщил "Вестям Карелии" и.о. первого заместителя госкомитета по транспорту Карелии Андрей Наумов.

Открытие рейсов до Сенной Губы с заходом на Кижи планировалось, как обычно в конце мая. Однако неожиданно для руководства комитета выяснилось, что нормативно-правовая база, которая регламентирует организацию перевозок, изменилась на федеральном уровне. Власти Карелии узнали об изменениях только после того, как на это им указала прокуратура.

Почему комитет не спешит организовывать маршруты до Шалы и Великой Губы, читайте в материале издания.

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