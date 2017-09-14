Власти опровергли задержку финансирования перинатального центра в Петрозаводске

Глава Минстроя Карелии Дмитрий Матвиец не согласен с заявлением генподрядчика перинатального центра о том, что задержка строительства вызвана недофинансированием из республиканского бюджета.

Об этом Матвиец заявил в четверг на совещании в правительстве, пишут "Вести Карелии".

"На сегодняшний день задолженности со стороны республики Карелия в рамках действующего соглашения нет", - сказал Матвиец.

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