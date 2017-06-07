Власти Петрозаводска будут сотрудничать с православной церковью

Глава Петрозаводска Ирина Мирошник и Митрополит Петрозаводский и Карельский Константин подписали соглашение о сотрудничестве между городскими властями и епархией.

Подписание соглашения прошло накануне в здании администрации Петрозаводска, об этом сообщается на официальном сайте мэрии. Подписи под документом поставили глава Петрозаводского городского округа Ирина Мирошник и Митрополит Петрозаводский и Карельский Константин.

По информации мэрии, подобное соглашение между Петрозаводской епархией и администрацией города подписано впервые.

"Оно призвано содействовать взаимодействию в области образования, духовно-нравственного просвещения обучающихся, культуры, социально-благотворительной деятельности, материнства и детства, а также молодежной политики".

"Это не только начало нового этапа, но и продолжение длительного и активного взаимодействия епархии и администрации Петрозаводска. Мы, как и прежде, рассчитываем на Вашу помощь в развитии духовности, нравственности и морали, – тех вечных ценностей, которые так необходимы в современном обществе", - сказала перед началом церемонии глава Петрозаводска Ирина Мирошник.

В своем приветственном слове Митрополит Константин подчеркнул, что взаимодействие с администрацией столицы Карелии имеет большое значение для Петрозаводской и Карельской епархии. Владыка выразил надежду, что это сотрудничество и далее будет полезным, и многоплановым.

"Основу его составляют отношения, основанные на доброжелательности и взаимном уважении. Это – фундамент, на котором выстраивается общее здание нашего взаимодействия", - отметил владыка.

Соглашение подразумевает взаимодействие в области обеспечения в обществе межэтнического и межконфессионального мира и согласия, обеспечение прав граждан на свободное и добровольное приобщение их детей к ценностям и традициям православной культуры, решение организационных вопросов, связанных с преподаванием предметов по православной культуре в муниципальных общеобразовательных учреждениях, проведение просветительской работы, направленной на гражданское, патриотическое, духовно-нравственное воспитание, на возрождение и укрепление духовных устоев семьи как основы общества, совместное участие в проведении торжественных городских мероприятий, посвященных памятным событиям истории Российского государства, а также в организации научных исследований, экскурсий и выставочных экспозиций, в выявлении, сохранении и использовании объектов культурного, в том числе, православного наследия на территории Петрозаводского городского округа, проведение совместных научных исследований, конференций, круглых столов и семинаров, взаимодействие с Духовно-просветительским православным центром по вопросам научно-образовательной деятельности, возрождения отечественных традиций духовно-нравственного образования и воспитания, в сфере профилактики негативных социальных явлений, развития благотворительности и милосердия, сохранения благоприятной окружающей среды, сообщается на сайте городской администрации.