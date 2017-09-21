Власти Петрозаводска и районов не могут потратить миллионы, выделенные на дороги

Глава госкомитета Карелии по дорожному хозяйству, транспорту и связи Евгений Пыленок раскритиковал муниципальные власти за неспособность освоить многомиллионные субсидии, которые они получили в этом году на ремонт дорог.

По словам Пыленка, в 2017 году из бюджета республики муниципалитетам было выделено на ремонт дорог 300 млн рублей. Из них к сентябрю освоено только 14% (42,1 млн рублей). Пишут "Вести Карелии".

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