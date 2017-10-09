Власти Петрозаводска намерены отменить 26-й маршрут через суд

В администрации Петрозаводска рассказали, как отреагировали на предупреждение УФАС об отмене 26-го маршрута.

Управление ФАС по Карелии обнаружило нарушение антимонопольного законодательства в решении администрации Петрозаводска отменить с 1 января 2018 года коммерческий автобусный маршрут №26.

Сегодня на очередной планерке в мэрии глава Петрозаводска Ирина Мирошник прокомментировала данное уведомление, сообщив, что действительно администрации поступило данное предупреждение.

"Срок 30 дней еще не истек, поэтому мы еще рассматриваем этот вопрос", - отметила Ирина Мирошник.

Также глава города не исключила возможности, что оспаривать решение УФАС будет в суде.

"Администрация рассматривает вариант оспаривания в суде", - заявила Мирошник.

По словам Ирины Мирошник, несмотря на общественность и решение УФАС, выступающих против отмены 26-го маршрута, она считает, что мэрия права.

"Приоритетной задачей для мэрии считается сохранение городского транспорта, - пояснила Мирошник, - в связи с этим и были проведены эти действия по отмене 26 маршрута. Мы организуем схемы по обеспечению транспортной доступности в разные районы города. В связи с этим в этой части считаем себя правыми".

Напомним, весной транспортная комиссия по просьбе МУП "Городской транспорт" приняла решение закрыть с 1 января 2018 года 26-й маршрут в связи с тем, что он якобы дублирует троллейбусные маршруты. Жители города попросили мэрию не закрывать маршрут, который пользуется большой популярностью, в том числе, благодаря более низкой стоимости проезда.

В мэрии на это заявили, что для горожан "будет сохранена возможность добраться до тех точек, до которых они раньше добирались на этом маршруте" благодаря тому, что ряд других автобусов будут ходить по измененным маршрутам.

Кроме того, глава Петрозаводска Ирина Мирошник сообщила, что по 26-у маршруту в будущем могут начать ходить муниципальные автобусы.