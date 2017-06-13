Новости. Общество
10:02, 13 Июня 2017

Власти Петрозаводска не исключают, что дороги не станут лучше, даже через 8 лет

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Администрация Петрозаводска по самым оптимистичным прогнозам планирует полностью привести улично-дорожную сеть города в соответствие с нормативными показателями не ранее 2025 года.

Целевые показатели состояния городских дорог установлены в Стратегии социально-экономического развития города до 2025 года, сообщают "Вести Карелии".

В 2016 году площадь улично-дорожной сети Петрозаводска, соответствующей нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, по данным администрации, составила 55,9%.

подробнее читайте в материале издания.

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Комментарии

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Orava
2017-06-13 10:46:30
Ну что брунсик, опять Обама виноват?
User
2017-06-13 10:23:02
Какие оптимистичные власти, надеются пилить до 2025 года.
Гарик
2017-06-13 10:09:27
А чо ж не к 1935 году.,чо вас (мэрию ) так развезло то)) Как сказал один коммунист из зак.собрания У."А если не можете – уходите!"
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