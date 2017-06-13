Власти Петрозаводска не исключают, что дороги не станут лучше, даже через 8 лет

Администрация Петрозаводска по самым оптимистичным прогнозам планирует полностью привести улично-дорожную сеть города в соответствие с нормативными показателями не ранее 2025 года.

Целевые показатели состояния городских дорог установлены в Стратегии социально-экономического развития города до 2025 года, сообщают "Вести Карелии".

В 2016 году площадь улично-дорожной сети Петрозаводска, соответствующей нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, по данным администрации, составила 55,9%.

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