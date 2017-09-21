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Новости. Политика
06:40, 21 Сентября 2017

Власти Петрозаводска отказали сторонникам Навального в проведении пикетов

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В Петрозаводска не разрешили штабу Алексея Навального провести девять пикетов в поддержку известного оппозиционера.

"Всего подавали девять заявок на проведение пикетов, так называемых кубов, с 23 по 28 сентября", - рассказал координатор штаба в Карелии Артем Корнышев.

По его словам, в ходе пикетов сторонники Алексея Навального планировали установить в Петрозаводске конструкции в виде кубов, рядом с которыми активисты могли бы раздавать листовки и газеты.

Корнышев отметил, что им предложили альтернативные площадки для проведения пикетов. Но они не устроили организаторов акции, так как там ходит мало народу.

Кроме того, штаб получил предупреждение о возможной незаконной предвыборной агитации, хотя выборы президента России еще не объявлены, добавил Корнышев.

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Комментарии

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эдуард3
2017-09-21 09:39:33
Смутное время.

Поникли к нам в Столицу люди и вроде гардероб хорош.
Хотят нам выставки устроить, чтобы рассмотрели хорошо .
Начать с площадок неприметных не позволяет гордость им?
Народ , наверное бы потянулся, ведь - интересно посмотреть.


Просчет уже здесь сразу виден, всем показали свара им нужна
Ведь главное кричать - "не дали - нам власти лучшие места"
Теперь подпольные листовки - увидит в ящиках народ
Газеты будут разноситься ночью, от камер скрытое лицо.

К Столетию назначат явки, входу пойдут и пороли
Так постепенно коммунистов - заменят юные умы.
Ильич на них посмотрит гордо - ну вот и смена подросла
Возможно может быть она отмоет - от чаек голову у Ильича.?!

Настало время смут, тревоги - и если , что вверху пойдет не так
То смоет все волною перестроек и тройки снова станут запрягать
Штаб разрешили - слабость показали, теперь сюрпризы будем ждать!
И время смутное пришло в Столицу, раз стали в демократию играть!

Инженер Брунс
2017-09-21 08:44:36
ваше место на городской свалке, на более не достойны.
Мерзостная акция, все правильно сделали, что не дали место, хорошего вы ничего не несете.
кир
2017-09-21 10:06:54
Инженер Брунс, поддерживаю.
Orava
2017-09-21 09:43:23
Инженер Брунс, Ватоцефалам право вонятьне давали.
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