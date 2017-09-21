Власти Петрозаводска отказали сторонникам Навального в проведении пикетов

В Петрозаводска не разрешили штабу Алексея Навального провести девять пикетов в поддержку известного оппозиционера.

"Всего подавали девять заявок на проведение пикетов, так называемых кубов, с 23 по 28 сентября", - рассказал координатор штаба в Карелии Артем Корнышев.

По его словам, в ходе пикетов сторонники Алексея Навального планировали установить в Петрозаводске конструкции в виде кубов, рядом с которыми активисты могли бы раздавать листовки и газеты.

Корнышев отметил, что им предложили альтернативные площадки для проведения пикетов. Но они не устроили организаторов акции, так как там ходит мало народу.

Кроме того, штаб получил предупреждение о возможной незаконной предвыборной агитации, хотя выборы президента России еще не объявлены, добавил Корнышев.