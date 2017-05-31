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07:25, 31 Мая 2017

Власти Петрозаводска планируют обустроить пешеходные переходы у школ на 100 миллионов

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В администрации столицы Карелии рассчитывают привести в соответствие с государственными стандартами 16 пешеходных переходов у образовательных учреждений.

Вопрос о принятии действенных мер по обустройству пешеходных переходов, расположенных вблизи территорий образовательных организаций, рассматривался вчера на заседании Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движении в мэрии города, сообщается на сайте администрации. Всего в городе необходимо обустроить 35 "зебр" у школ. Но в этом году, в планах администрации Петрозаводска привести в соответствие с государственными стандартами 16 пешеходных переходов. Их оборудуют новыми дорожными знаками, нанесут износостойкую разметку и установят ограждения.

"Работы начнутся в конце июня. На эти цели предусмотрены средства бюджета в размере около 100 миллионов рублей, в случае образования экономии после проведения аукционов, средства также пойдут на ямочный ремонт и обеспечение безопасности дорожного движения. Пообъектная готовность у нас есть, будем также актуализировать предложения, поступившие от горожан и общественных контролеров" - сказала на заседании комиссии глава города Ирина Мирошник.

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Комментарии

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Гарик
2017-05-31 09:02:57
Пока дорожники воруют ничего им не давать ,пусть красят за свой счет))
User
2017-05-31 08:24:29
100 / 16 = 6,25 ляма на обустройство одного перехода! :) Краска с позолотой и ограждения с инкрустацией будут что ли? И ведь пилорама не треснет!
ненец
2017-05-31 09:18:03
User, это будут подземные переходы. Прочитав заметку, тоже взялся за куркулятор.
pupsik
2017-05-31 08:23:31
Редакции - уточните в мэрии (там как-то мутно написано у них на сайте) - сколько и на что будет денет в этом году. Раньше писали про 100 млн - на ремонт 5-6 дорог, а также около 30 млн на ямочный ремонт. Про большие деньги (100 млн. руб.) на обустройство пешеходных нигде информации нет
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