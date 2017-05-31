Власти Петрозаводска планируют обустроить пешеходные переходы у школ на 100 миллионов

В администрации столицы Карелии рассчитывают привести в соответствие с государственными стандартами 16 пешеходных переходов у образовательных учреждений.

Вопрос о принятии действенных мер по обустройству пешеходных переходов, расположенных вблизи территорий образовательных организаций, рассматривался вчера на заседании Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движении в мэрии города, сообщается на сайте администрации. Всего в городе необходимо обустроить 35 "зебр" у школ. Но в этом году, в планах администрации Петрозаводска привести в соответствие с государственными стандартами 16 пешеходных переходов. Их оборудуют новыми дорожными знаками, нанесут износостойкую разметку и установят ограждения.

"Работы начнутся в конце июня. На эти цели предусмотрены средства бюджета в размере около 100 миллионов рублей, в случае образования экономии после проведения аукционов, средства также пойдут на ямочный ремонт и обеспечение безопасности дорожного движения. Пообъектная готовность у нас есть, будем также актуализировать предложения, поступившие от горожан и общественных контролеров" - сказала на заседании комиссии глава города Ирина Мирошник.