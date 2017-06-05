Власти Петрозаводска планируют продажу здания XIX века – памятника культуры

Администрация Петрозаводска внесла в программу приватизации объект культурного наследия – здание 1870 года постройки в "Старом городе".

Об этом говорится в проекте решения, вынесенном администрацией на рассмотрение Петросовета.

Приватизировать предлагают двухэтажный деревянный дом по адресу Неглинская набережная, 9 в квартале исторической застройки.

Что сказано в пояснительной записке, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".