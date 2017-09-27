Власти Петрозаводска пообещали расширить ассортимент продукции на сельхозярмарке в этом году

Впервые на прилавках сельскохозяйственной ярмарки в Петрозаводске появятся знаменитые тульские пряники и изделия промысловиков из Тамбовской области, сообщает мэрия.

Как сообщалось ранее, на улице Инженерной с 6 по 15 октября будет проходить традиционная сельскохозяйственная ярмарка. Посетители смогут приобрести овощи и фрукты, свежую рыбу, мясную продукцию, кондитерские изделия, мёд, орехи, сухофрукты, восточные сладости и проч.

По словам организаторов, в этом году количество заявок на торговые места "заметно увеличилось, и точек по продаже овощей и меда будет больше, чем обычно".

Кроме того, как отмечается, впервые на прилавках ярмарки появятся знаменитые тульские пряники и изделия промысловиков из Тамбовской области.

Заявки на участие в ярмарке оставляют предприятия агропромышленного комплекса, фермерские хозяйства, индивидуальные предприниматели из Карелии, других регионов России, из Белоруссии.

"Места для пенсионеров, предлагающих горожанам продукцию, которую они вырастили на своих приусадебных участках, предоставляются бесплатно", - сообщает городская администрация.

Несмотря на то, что ярмарка начнет работу 6 октября, ее торжественное открытие состоится 7-го. Власти пообещали "большую праздничную программу и выступление известного творческого коллектива".

"Каждый год мы стремимся к тому, чтобы новая ярмарка была лучше предыдущей и прошла организованно и достойно", - сообщил председатель комитета экономики и управления муниципальным имуществом Андрей Иванов.