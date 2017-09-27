Сапоги АЛЯСКА черные до -40 размер 42
999 руб.
/
1500 руб.
-33%
Экономия 501 руб
Костюм БАЛТИКА размер 52-54/170-176
1999 руб.
/
2500 руб.
-20%
Экономия 501 руб
Кухонный гарнитур ЛДСП белый 1800мм
4990 руб.
/
5850 руб.
-15%
Экономия 860 руб
Тепловентилятор ENGY EN-513 2 кВт
499 руб.
/
790 руб.
-37%
Экономия 291 руб
Табурет Эконом 2 искусственная кожа в ассортименте
289 руб.
/
390 руб.
-26%
Экономия 101 руб
Новости. Общество
09:49, 27 Сентября 2017

Власти Петрозаводска пообещали расширить ассортимент продукции на сельхозярмарке в этом году

По теме

В Карелии приставы перекрыли источник дохода должнику
27.09.17 11:25
Должник в Карелии не позволил приставам отобрать у него экскаватор
27.09.17 11:06
Бесплатную консультацию юриста можно будет получить в Петрозаводске
27.09.17 11:06
Все новости
Загрузка...

Впервые на прилавках сельскохозяйственной ярмарки в Петрозаводске появятся знаменитые тульские пряники и изделия промысловиков из Тамбовской области, сообщает мэрия.

Как сообщалось ранее, на улице Инженерной с 6 по 15 октября будет проходить традиционная сельскохозяйственная ярмарка. Посетители смогут приобрести овощи и фрукты, свежую рыбу, мясную продукцию, кондитерские изделия, мёд, орехи, сухофрукты, восточные сладости и проч.

По словам организаторов, в этом году количество заявок на торговые места "заметно увеличилось, и точек по продаже овощей и меда будет больше, чем обычно".

Кроме того, как отмечается, впервые на прилавках ярмарки появятся знаменитые тульские пряники и изделия промысловиков из Тамбовской области.

Заявки на участие в ярмарке оставляют предприятия агропромышленного комплекса, фермерские хозяйства, индивидуальные предприниматели из Карелии, других регионов России, из Белоруссии.

"Места для пенсионеров, предлагающих горожанам продукцию, которую они вырастили на своих приусадебных участках, предоставляются бесплатно", - сообщает городская администрация.

Несмотря на то, что ярмарка начнет работу 6 октября, ее торжественное открытие состоится 7-го. Власти пообещали "большую праздничную программу и выступление известного творческого коллектива".

"Каждый год мы стремимся к тому, чтобы новая ярмарка была лучше предыдущей и прошла организованно и достойно", - сообщил председатель комитета экономики и управления муниципальным имуществом Андрей Иванов.

По теме

В Карелии приставы перекрыли источник дохода должнику
27.09.17 11:25
Должник в Карелии не позволил приставам отобрать у него экскаватор
27.09.17 11:06
Бесплатную консультацию юриста можно будет получить в Петрозаводске
27.09.17 11:06
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
АК
2017-09-27 11:25:26
Нам бы картошечки из Тамбовской области, один раз брал - просто изумительная картоха. Наша из глины даже рядом не стоит.
новый
2017-09-27 10:05:53
Ну, с Днем ватника...
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
22.09.2017, 12:50
"Смалодушничал"
21.09.2017, 13:52
На Кондопожской ГЭС прошел экофестиваль
21.09.2017, 19:40
ФОТО: Что случилось с лицом Елены Малышевой?
22.09.2017, 20:20
ФОТО: Анастасия Волочкова в сексуальном боди и дырявых колготках
22.09.2017, 10:46
В ногу со временем
23.09.2017, 10:19
ВИДЕО: Иномарка насмерть сбила пешехода в центре Петрозаводска

Аналитика

Сегодня 09:40
Обществоведение
"Было страшно и больно" 2
В Петрозаводске 23-летняя экс-сотрудница ООО "ЭнергоКонтроль" Анастасия Литвинова заявила, что ее избил заместитель начальника Управления уголовного розыска МВД Карелии Андрей Балакшин.
Скандал в Олонце: люди остались без отдыха и без денег
26.09.2017 10:13
Сколько еще доказательств невиновности Алиханова нужно суду? 2
26.09.2017 09:59
"Смалодушничал" 7
22.09.2017 12:50
В ногу со временем
22.09.2017 10:46
Вся аналитика

Чтиво

25.09.2017 11:40
Без политики
SKODA OCTAVIA. Вспомогательные системы для водителя: новый эталон в классе
Статья о вспомогательных системах для водителя, ранее доступных только в более высоких классах.
В поисках лучшего
25.09.2017 10:10
Один день из жизни диагноста-электрика  ПКФ "Слово"
21.09.2017 14:02
"Хочу на зону" 3
19.09.2017 17:09
архив чтиво

Медиа

Инаугурация Главы Карелии Артура Парфенчикова в Петрозаводске
25.09.2017 15:04
все фото и видео

Опрос

Будете ли вы что-то покупать на традиционной сельхозярмарке в Петрозаводске?

Афиша

Сегодня в городе (6)
Оно
Напарник
Про любовь. Только для взрослых
ЛЕГО.Ниндзяго.Фильм
детям
Гоголь. Начало (18+)
Последний романтик
Вся афиша полностью


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»