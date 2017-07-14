10:34, 14 Июля 2017
Власти Петрозаводска предлагают горожанам написать эссе о деньгах
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В карельской столице состоится конкурс, посвященный бюджетным вопросам.
Чиновники мэрии планируют повысить финансовую грамотность населения. С этой целью администрация Петрозаводска объявила конкурс творческих проектов "Бюджет для граждан".
В конкурсе - четыре номинации: "Я – налогоплательщик"; "Эссе о деньгах: "Развитие денег от каменных до пластиковых карт"; "Кроссворд бюджетных терминов: азбука бюджета"; "Финансовый квест: "Тайны бюджетного процесса".
Например, в номинации "Эссе о деньгах" организаторы ждут кратких изложений про историю возникновения денег, их сущность, а также рассказы о роли банков в развитии денежной системы.
Посмотрите в материале интернет-газеты "Вести Карелии", какой приз ожидает победителя лучшего эссе о деньгах.
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