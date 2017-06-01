Власти Петрозаводска предусмотрели три варианта роста зарплаты населения

Администрация столицы Карелии рассчитала, как будут расти зарплата и, в целом, денежные доходы населения до 2025 года в зависимости от развития экономики.

Конкретные суммы приведены в стратегии социально-экономического развития Петрозаводска, которая предусматривает три варианта прогноза будущего города и, соответственно, три варианта роста зарплаты и доходов жителей, сообщают "Вести Карелии".

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