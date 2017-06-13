Власти Петрозаводска привлекут организации к уборке близлежащих городских территорий

Мэрия Петрозаводска намерена в рамках "социального партнерства" привлекать организации и учреждения к уборке городских территорий.

Об этом во вторник на штабе ЖКХ сообщила начальник управления городского хозяйства Юлия Мизинкова.

По ее словам, уборкой городских территорий занимается ТехРент. Кратность уборки прописана в муниципальном контракте: ряд объектов приводят в порядок раз в неделю, некоторые – и того реже.

"Это не позволяет содержать территории в идеальном состоянии. Постоянно находиться на территории человек, который бы следил за порядком, по муниципальному контракту не может. Поэтому администрацией принято решение возобновить работу штаба по благоустройству, который раньше проводился, чтобы привлечь предприятия, организации, учреждения, которые находятся на объектах, к помощи в уборке территорий", - сказала начальник управления.

Штаб предполагается проводить каждую пятницу. На этой неделе совещание посвятят состоянию центральных мест города: площади Гагарина и проспекта Ленина.

"Мы пригласим организации и будем вести переговоры о том, чтобы какую-то часть ответственности за содержание территорий они взяли на себя. Понятно, что сегодня это законодательно не предусмотрено. Тем не менее мы будем просить (их) в рамках социального партнерства это сделать", - заключила Юлия Мизинкова.