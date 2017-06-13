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11:40, 13 Июня 2017
фото: Юлия Мизинкова

Власти Петрозаводска привлекут организации к уборке близлежащих городских территорий


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Мэрия Петрозаводска намерена в рамках "социального партнерства" привлекать организации и учреждения к уборке городских территорий.

Об этом во вторник на штабе ЖКХ сообщила начальник управления городского хозяйства Юлия Мизинкова.

По ее словам, уборкой городских территорий занимается ТехРент. Кратность уборки прописана в муниципальном контракте: ряд объектов приводят в порядок раз в неделю, некоторые – и того реже.     

"Это не позволяет содержать территории в идеальном состоянии. Постоянно находиться на территории человек, который бы следил за порядком, по муниципальному контракту не может. Поэтому администрацией принято решение возобновить работу штаба по благоустройству, который раньше проводился, чтобы привлечь предприятия, организации, учреждения, которые находятся на объектах, к помощи в уборке территорий", - сказала начальник управления.

Штаб предполагается проводить каждую пятницу. На этой неделе совещание посвятят состоянию центральных мест города: площади Гагарина и проспекта Ленина.

"Мы пригласим организации и будем вести переговоры о том, чтобы какую-то часть ответственности за содержание территорий они взяли на себя. Понятно, что сегодня это законодательно не предусмотрено. Тем не менее мы будем просить (их) в рамках социального партнерства это сделать", - заключила Юлия Мизинкова.      

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Комментарии

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Гарик
2017-06-13 14:22:44
Что то с приходом П. мэрия впала в ступор ,не думать ,ни работать уже не могут ,закошмарились совсем. То активных горожан собирают, то в столицу рвутся и в религию, то с вениками улицы убирают , то прогнозируют что то оторванное от жизни.
12345
2017-06-13 14:03:53
А ко всем будут обращаться? Например, какое-нибудь министерство на пр. Ленина тоже будет прилегающую территорию убирать?
бармалей
2017-06-13 14:15:10
12345, конечно :) как можно сомневаться! :)
michail
2017-06-13 13:56:28
Мэрия не в состоянии даже Техрент заставить работать как положено на их же объектах и хотят чтобы другие за них убирали бесплатно.На путепроводе через Комсомольский пр. гряды смета на тротуарах уже зарастают травой с весны.
Алексей Корниенко
2017-06-13 12:15:13
Что за бред? Этот Техрент ничего не делает, а организации за него должны убирать город? По сути, это дополнительный побор на бизнес. Почему при нехватке бюджетных средств уменьшаются расходы на содержание города, на ремонт дорог (мы уже год в городе ездим без разметки), но не уменьшаются зарплаты чиновников, а вводятся новые должности, порой никому не нужные. Если хозяин в доме не может навести порядок, то не надо звать соседей на помощь, а надо уходить из дома.
Гость
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