Власти Петрозаводска рассчитывают на себя при формировании нового бюджета
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Глава Петрозаводска Ирина Мирошник заявила, что при формировании бюджета на 2018 года администрация карельской столицы рассчитывает на собственные поступления.
Мирошник сообщила журналистам о том, что работа по формированию бюджета на 2018 год ведется в плановом порядке.
На минувшей неделе состоялось очередное заседание бюджетной комиссии совместно с депутатами Петросовета, представителями налоговой инспекции и контрольно-счетной палаты Петрозаводска. Участники комиссии обсудили доходную часть бюджета Петрозаводска на 2018-й год и на плановый период 2019-20-х гг.
"На сегодняшний день у нас есть уже достаточно объективная, достоверная информация по тем поступлениям, которые мы ждем в 2018-ом году и что мы можем позволить",- заявила Ирина Мирошник.
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