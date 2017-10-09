Власти Петрозаводска рассчитывают на себя при формировании нового бюджета

Глава Петрозаводска Ирина Мирошник заявила, что при формировании бюджета на 2018 года администрация карельской столицы рассчитывает на собственные поступления.

Мирошник сообщила журналистам о том, что работа по формированию бюджета на 2018 год ведется в плановом порядке.

На минувшей неделе состоялось очередное заседание бюджетной комиссии совместно с депутатами Петросовета, представителями налоговой инспекции и контрольно-счетной палаты Петрозаводска. Участники комиссии обсудили доходную часть бюджета Петрозаводска на 2018-й год и на плановый период 2019-20-х гг.

"На сегодняшний день у нас есть уже достаточно объективная, достоверная информация по тем поступлениям, которые мы ждем в 2018-ом году и что мы можем позволить",- заявила Ирина Мирошник.