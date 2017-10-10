Власти Петрозаводска собираются снести газетный киоск и два лодочных гаража

Владельцам самовольно установленных объектов дается две недели на самостоятельный демонтаж, сообщается в администрации Петрозаводска.

Администрация предлагает владельцу самовольно установленного киоска ООО "Союзпечать-Плюс", расположенного в районе пл. Гагарина, добровольно, своими силами и произвести демонтаж указанного объекта и освободить земельный участок до 20 октября.

Также владельцам двух самовольно установленных лодочных гаражей, расположенных в районе дома №13 по ул.Прибрежная, добровольно, своими силами и средствами произвести демонтаж указанных объектов и освободить земельный участок до 23 октября.