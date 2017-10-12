Власти Петрозаводска спустя два года отремонтировали дом на Пробной

Завершен косметический ремонт пострадавших от взрыва газа подъездов дома 22 по улице Пробной.

Как сообщили в городской администрации, по поручению главы Петрозаводска средства на проведение ремонтных работ были изысканы за счет благотворителей.

- Средства, выделенные на ремонт дома по линии МЧС, не предусматривали произведение работ по косметическому ремонту подъездов. В городском бюджете денег на это также не было. Но по поручению главы Петрозаводска мэрия договорилась с предпринимателями, которые за свой счет согласились произвести такие работы, - пояснила заместитель главы столицы Карелии – председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Юлия Мизинкова.

В настоящее время ремонт подъездов полностью завершен.

Напомним, взрыв газа в доме №22 по улице Пробной произошел 19 сентября 2015 года. В результате случившегося три человека погибли, еще несколько пострадали. По факту трагедии было возбуждено уголовное дело. Обвинение было предъявлено Сергею Парфенову, который незадолго до трагедии проводил в квартире, где произошел взрыв, ремонтные работы. В результате рассмотрения дела Парфенова Петрозаводский городской суд в декабре 2016 года постановил вернуть дело правоохранительным органам на новое расследование.