Власти Петрозаводска указали "ТехРенту" на нескошенную траву на Ключевой

В мэрии Петрозаводска сообщили о проблемах с выкосом травы в районе Ключевой.

Замглавы карельской столицы Юлия Мизинкова проверила, как на улицах города подрядчик убирает смет и косит траву.

"На сегодняшний день кроме Древлянки и Ключевой выкос травы по одному разу произведен на большинстве городских территорий, со следующего месяца там начнется повторный выкос. Есть проблемы с выкосом травы в районе Ключевой: там на большом количестве участков он не произведен и по первому разу. Подрядчику указано на необходимость увеличения количества людей и техники, работающих на покосах в этом районе", - сказала Юлия Мизинкова.

Работы осуществляет ООО "ТехРент". Ежедневно на уборке смета и выкосе работают более 120 человек и несколько десятков единиц техники, отмечает мэрия.