16:33, 19 Сентября 2017
Власти призвали отказаться от ментальности "понаехали" в российской системе гостеприимства
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В России необходимо менять ментальность системы гостеприимства, заявила замглавы Минкультуры Алла Манилова.
"Мы знаем об этой проблеме, она формулируется, может быть, грубо: "Понаехали" — первое. Второе: "Да куда они денутся, все равно приедут"... Изменение ментальности требуется абсолютно всей нашей системе гостеприимства. Ей необходимо новое дыхание и новое понимание того, что без этой современной системы гостеприимства, радушной, развивать туризм бесперспективно", — сказала Манилова.
Вот здесь – подробнее.
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