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Новости. Экономика
16:33, 19 Сентября 2017

Власти призвали отказаться от ментальности "понаехали" в российской системе гостеприимства

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В России необходимо менять ментальность системы гостеприимства, заявила замглавы Минкультуры Алла Манилова.

"Мы знаем об этой проблеме, она формулируется, может быть, грубо: "Понаехали" — первое. Второе: "Да куда они денутся, все равно приедут"... Изменение ментальности требуется абсолютно всей нашей системе гостеприимства. Ей необходимо новое дыхание и новое понимание того, что без этой современной системы гостеприимства, радушной, развивать туризм бесперспективно", — сказала Манилова.

Вот здесь – подробнее.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
NIK
2017-09-19 17:18:33
...и к нам понаехали на" малую родину" , "земляк" понатащил .....
новый
2017-09-19 17:02:32
Согласен. А то понаехали в великую культурную сверхдержаву всякие там из Кущевки
Гость
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