Власти Пряжинского района начали использовать карельский язык в официальных документах

Администрация Пряжинского национального района Карелии начала использовать в официальных документах бланки на двух языках: русском и карельском.

Об этом сообщается в паблике района в "ВКонтакте".

"В целях повышения информированности жителей Пряжинского национального района и популяризации карельского языка с июня 2017 года в официальных документах органов местного самоуправления района используются бланки на 2-х языках: русском и карельском", - сказано в сообщении.