10:19, 06 Июля 2017
Власти Пряжинского района начали использовать карельский язык в официальных документах
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Администрация Пряжинского национального района Карелии начала использовать в официальных документах бланки на двух языках: русском и карельском.
Об этом сообщается в паблике района в "ВКонтакте".
"В целях повышения информированности жителей Пряжинского национального района и популяризации карельского языка с июня 2017 года в официальных документах органов местного самоуправления района используются бланки на 2-х языках: русском и карельском", - сказано в сообщении.
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