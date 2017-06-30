Новости. Экономика
16:01, 30 Июня 2017

Власти прогнозируют появление на предприятиях Карелии более 5 тыс. вакансий в 2018 году

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Такой прогноз дает министерство социальной защиты, труда и занятости Карелии в исследовании потребностей рынка труда республики.

"Основной объем потребности в кадрах приходится на сферу образования (14,8%), деятельность в области здравоохранения и социальных услуг (14,8%), обрабатывающее производство (14,5%), торговлю и ремонт автотранспортных средств (11,4%), что в совокупности составляет около 56% от общей потребности рынка труда", - говорится в документе.

Подробнее читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

 

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Комментарии

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deep
2017-06-30 16:38:32
Дык это новые рабочие места, тогда конкретно, без бла-бла. Или к 2018 быстренько сократят, или из-за мизерной з/платы люди уйдут, а в 2018 - ура, набор. сколько про рабочие места писали, а воз и ныне там. Только народ валом валит из Карелии.
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