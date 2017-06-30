16:01, 30 Июня 2017
Власти прогнозируют появление на предприятиях Карелии более 5 тыс. вакансий в 2018 году
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Такой прогноз дает министерство социальной защиты, труда и занятости Карелии в исследовании потребностей рынка труда республики.
"Основной объем потребности в кадрах приходится на сферу образования (14,8%), деятельность в области здравоохранения и социальных услуг (14,8%), обрабатывающее производство (14,5%), торговлю и ремонт автотранспортных средств (11,4%), что в совокупности составляет около 56% от общей потребности рынка труда", - говорится в документе.
Подробнее читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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