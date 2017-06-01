Власти рассчитывают на расширение сети "Почта-банка" в районах Карелии

Соглашение между Карелией и "Почта-банком" было подписано сегодня в рамках деловой программы врио главы республики на Петербургском международном экономическом форуме.

Со стороны республики документ подписал Артур Парфенчиков, от лица компании выступил президент-председатель правления "Почта банка" Дмитрий Руденко.

"Мы заинтересованы в расширении "Почта-банка" на территории республики. У нас много населенных пунктов, где необходимо развивать банковские услуги. Мы заинтересованы, чтобы там, где есть отделения почты, были и отделения "Почта-банка", - отметил на церемонии подписания соглашения Артур Парфенчиков.

Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".