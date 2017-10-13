Власти рассказали, какой товар оказался самым популярным на сельхозярмарке в Петрозаводске

В администрации Петрозаводска выяснили, какие продукты жители карельской столицы особенно часто приобретали на сельскохозяйственной ярмарке.

Специалисты отдела потребительского рынка мэрии города утверждают, что в этом году общий объем товаров, реализованных в торговых рядах осенней ярмарки, будет не меньше, чем в прошлом.

Посетители ярмарки за шесть дней торговли приобрели 580 тонн картофеля, (в прошлом году за все время проведения ярмарки – 700 тонн) и 160 тонн капусты (в прошлом году – 200 тонн).

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