11:18, 13 Октября 2017
Власти рассказали, какой товар оказался самым популярным на сельхозярмарке в Петрозаводске
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В администрации Петрозаводска выяснили, какие продукты жители карельской столицы особенно часто приобретали на сельскохозяйственной ярмарке.
Специалисты отдела потребительского рынка мэрии города утверждают, что в этом году общий объем товаров, реализованных в торговых рядах осенней ярмарки, будет не меньше, чем в прошлом.
Посетители ярмарки за шесть дней торговли приобрели 580 тонн картофеля, (в прошлом году за все время проведения ярмарки – 700 тонн) и 160 тонн капусты (в прошлом году – 200 тонн).
Подробнее читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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