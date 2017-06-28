Власти рассказали, за счет чего в Карелии могут снизиться тарифы на электроэнергию для бизнеса

Власти Карелии намерены оптимизировать электросети региона.

Как рассказала и.о. заместителя премьер-министра правительства Карелии Оксана Чебунина, тариф для предпринимателей на электроэнергию является большим, и власти ведут работу по его снижению.

Чиновница пояснила, что в тарифе есть федеральная и региональная составляющая. С Минэнерго прорабатываются различные варианты снижения федеральной составляющей.

"Дальше у нас идет работа по снижению региональной составляющей. То есть это оптимизация тех электросетей, которые имеются; невыгодной, с точки зрения экономики, генерации, в том числе дизель-генерации; консолидация электросетей. Понятно, что чем меньше будет у нас электросетевых организаций, тем меньше будут затраты, хотя бы из-за административно-управленческого персонала", - сказала Оксана Чебунина.

"Комплексно по всем направлениям мы эту работу ведем. Роста тарифов точно не допустим. Задача по снижению стоит, и, я думаю, что мы ее выполним", - сказала она.