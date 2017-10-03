Власти Сегежского района задолжали за тепло 17 млн рублей

Власти Сегежского района после вмешательства прокуратуры погасили задолженность перед теплоснабжающими организациями, сообщает прокуратура Карелии.

Прокуратура Сегежского района провела проверку соблюдения органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями законодательства об исполнении обязательств по государственным и муниципальным контрактам с предпринимателями.

К 18 августа общая задолженность администрации Сегежского района, а также муниципальных учреждений за тепло перед ресурсоснабжающими организациями составила более 17 миллионов рублей. Тем самым под угрозу ставилось своевременное начало отопительного периода.

Прокуратура внесла главе администрации Сегежского района представление об устранении нарушений закона.

Районной администрацией на погашение образовавшейся задолженности был привлечен коммерческий кредит, задолженность перед теплоснабжающими организациями погашена. Отопительный сезон в районе начат.